Ile Maurice: La proposition de réforme avant le passage au conseil des ministres

A hier, jeudi 20 septembre, les ministres étaient au courant de la même proposition que celle que Paul Bérenger a présentée à la presse, mercredi 19 septembre dernier. Toute modification, s'il y en a, sera discutée au sein du Conseil des ministres ce matin.

Voici la proposition gouvernementale :

63 élus dans 21 circonscriptions. La nouveauté est trois élus au lieu de deux à Rodrigues.

12 députés à la proportionnelle. Chaque parti obtiendra un des députés correspondant au nombre de votes recueillis lors des élections. Le seuil pour être éligible n'est pas encore finalisé mais tout laisse croire qu'il sera de dix pour cent.

Six députés visant à «restore the overlall majority secured under the First past the post system». En d'autres mots, rien qu'un changement de nom pour le Best Loser.

Un tiers des candidats, présentés par chaque parti, devrait être des femmes.