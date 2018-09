Ile Maurice: Énergie verte - De l'électricité en renfort pour l'été

Shamshir Mukoon, le directeur général par intérim du CEB, affirme que cette nouvelle production d'énergie sera d'une grande aide. «Nous pourrons compter dessus pendant la journée quand les entreprises et les bureaux fonctionnent, mais pas pendant la nuit quand les climatiseurs et les ventilateurs sont en service», dit-il.

La période est propice pour l'entrée en service. La ferme photovoltaïque de la société Voltas Yellow Ltd, si- tuée à Solitude, fournira de l'électricité au Central Electricity Board (CEB) à partir de novembre si tout se passe selon le calendrier. Le deuxième parc géré par Voltas Green Ltd, ayant une capacité de 12 MW et fonctionnant à l'énergie solaire, sera en service à la fin de l'année ou au début de l'an prochain.

