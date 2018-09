Ile Maurice: Lutchmeenaraidoo embarrasse le ministère de la Pêche

Au ministère de la Pêche, l'on explique ne pas être au courant de discussions avec les Japonais pour le développement d'un port de pêche. Deux projets de port de pêche étaient envisagés par l'État, respectivement à Bain-des-Dames et à FortWilliam. Le premier a été abandonné l'année dernière. Par contre, l'État envisage bien la mise sur pied d'un port de pêche à Fort-William. Il devrait accommoder 18 à 20 bateaux en même temps et s'étendra jusqu'à 1,2 km dans la mer.

Mardi, Vishnu Lutchmeenaraidoo a soutenu que c'est plutôt un accord pour développer la pêche in-dustrielle à Maurice qui sera signé. Le Japon sera ainsi appelé à nous donner l'assistance nécessaire pour développer nos techniques de pêche et de transformation de fruits de mer. De plus, leur aide pour la construction d'un port de pêche sera aussi sollicitée.

Au ministère de la Pêche, on ne sait plus sur quel pied danser. Alors que l'annonce de l'accord de pêche avec le Japon embarrasse le ministère, il s'avère que les autres actions entreprises par le ministère des Affaires étrangères dans le domaine de l'économie bleue sont empreintes de mystère pour le ministère de tutelle...

