Mauritanie: Le président déclare ne pas vouloir changer la Constitution

« Soyons clairs. Ce que j'ai dit est clair. J'ai dit que je n'abandonnerai pas la Mauritanie et personnellement, je ne toucherai pas à la Constitution. Je l'ai dit et répété à plusieurs reprises, en tout cas en ce qui bricoler la Constitution pour faire un troisième et quatrième mandat, ça, c'est autre chose. Mais si j'ai dit que si j'ai quitté le pouvoir, que je n'avais pas balisé une autoroute pour des gens qui étaient là, qui ont détruit la Mauritanie qui l'ont déstabilisée. Je resterai ici en Mauritanie et que je ferai tout pour que ce que nous avons fait, avec le soutien du peuple mauritanien, avec le soutien de mon gouvernement, que tout puisse continuer, que le pays puisse se développer dans la sécurité et dans la stabilité. Quant à vous dévoiler ce que je vais faire dans une année, dans cinq ans, je ne ferai pas », a tenu à préciser Mohamed Ould Abdel Aziz.

Son discours était très attendu ce jeudi soir. Après les élections locales, régionales et législatives, largement remportées par son parti l'Union pour la République, le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz s'est exprimé longuement à la télévision. Il n'entend pas modifier la Constitution pour un troisième mandat, mais « n'acceptera pas de laisser le champ libre à ceux qui ont détruit et pillé ses ressources ».

