Cote d'Ivoire: Guerre commerciale - L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo animera un panel sur le sujet

L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo et l'économiste en chef du développement, le professeur Jeffrey Sachs, animeront la deuxième conférence Babacar Ndiaye qui se tiendra à Bali, en Indonésie, le 13 octobre 2018, a annoncé la Banque africaine d'import-export (Afreximbank).

Ils s'exprimeront sur le thème «Déséquilibre des pouvoirs mondiaux, guerres commerciales et implications pour l'Afrique» lors de la série de conférences internationales instituée par Afreximbank en l'honneur du Dr Babacar Ndiaye, ancien président de la Banque africaine de développement décédé le 13 juillet 2017.

Isha Sesay, ancienne de télévision Cnn, sera la maîtresse de cérémonie de la conférence prévue en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fmi.

La série de conférences Babacar Ndiaye vise à honorer le Dr Ndiaye, qui a été président de la Banque africaine de développement de 1985 à 1995, pour ses nombreuses contributions au développement économique de l'Afrique, en particulier son rôle critique dans la création d'Afreximbank. Il a également contribué à la création de plusieurs autres institutions continentales, telles que Shelter Afrique et l'African Business Roundtable, et a contribué à l'émergence de nombreux jeunes entrepreneurs qui sont devenus des constructeurs africains.

Le chef Obasanjo a exercé deux mandats à la présidence du Nigéria de 1999 à 2007, après avoir été gouverneur militaire du pays de février 1976 à octobre 1979. Il a été le premier dirigeant militaire en Afrique à rendre volontairement le pouvoir à un gouvernement élu démocratiquement. Depuis qu'il a quitté ses fonctions, le chef Obasanjo a usé de son influence pour plaider en faveur du développement de l'Afrique, en participant à divers forums internationaux où il a défendu une voix africaine plus forte dans la prise de décisions économiques mondiales.

Le professeur Sachs, économiste et analyste des politiques publiques américain, est directeur du Earth Institute à l'Université de Columbia, où il détient le titre de professeur d'université, le plus haut rang que Columbia accorde à son corps professoral. Il est également, entre autres, conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies; Co-fondateur et directeur de la promesse du millénaire; Directeur du Réseau des solutions de développement durable des Nations Unies; Conseiller économique auprès des gouvernements d'Amérique latine, d'Europe de l'Est, d'Afrique et d'Asie; Associé de recherche au Bureau national de la recherche économique, Cambridge, États-Unis; Membre du Brookings Panel of Economists, Brookings Institution, Washington, DC; et coprésidente du groupe d'économistes asiatiques.

Les invités à la conférence de 2018 incluront des dirigeants de banques africaines et mondiales, des institutions de financement du développement, le monde des affaires et des dirigeants politiques participant aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. D'autres sont des membres de la communauté diplomatique, des décideurs politiques, des universitaires, des ministres africains et africains des finances, de l'économie et du développement, des gouverneurs de banques centrales et des PDG d'entreprises mondiales et africaines.