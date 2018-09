Ile Maurice: La 13ème édition du Festival International Kreol dévoilé

Par ailleurs, après 13 ans d'existence et à l'occasion du 50ème anniversaire de l'indépendance, le Festival Internsional Kreol se dote d'un nouveau logo. Celui-ci a été choisi à l'issue d'une compétition. «Nous avons reçu 68 entrées et ce n'était pas facile de faire un choix» a souligné Anil Gayan. Le choix du jury a finalement porté son choix sur le logo conçu par Kooshalnath Bhungy. «Son logo dépeint bien les principaux aspects de la culture créole comme le sega, la régate. Il démontre bien l'unité mauricienne dans sa diversité.»

Au programme cette année, une pléiade d'activités qui se déroulera partout à travers l'île en novembre, a souligné Anil Gayan. Parmi, un spectacle de chant «fizion poesie ek jaz» lors de l'ouverture du festival le 16 novembre, des «Bal Rann Zariko» organisé à travers toutes les mairies et conseils de districts, la traditionnelle régate qui se déroulera à Mahebourg accompagné d'un festival culinaire, compétition de slam ou encore une soirée dédié au sega tipik et le carnaval pour n'en citer que quelques-uns. En ce qu'il s'agit des nouveautés de la présente édition, le public aura droit à une séance de cinéma en pleine air à Trou-d'eau-Douce ou encore un défilé de mode retraçant l'histoire de l'habillement créole du temps jadis au temps moderne entre autres.

«Kreolité nou leritaz». C'est le thème de la 13ème édition du Festival International Kreol qui se tiendra du 16 au 25 novembre prochain. La présentation a été faite hier, jeudi 20 septembre à l'hôtel Labourdonnais par le ministre du tourisme Anil Gayan en compagnie de plusieurs ministres et membre du gouvernement, dont le ministre des arts et de la culture Pradeep Roopun, le ministre Etienne Sinatambou, Alain Wong, Eddy Boissezon, Marie Claire Monty, et le Lord Maire Daniel Laurent. L'équipe technique était pour sa part composé de Karl Mootoosamy, Lindsay Morvan et Jean Pierre Barry.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.