Gabon: Domino's Ligue 2 - Johann Obiang confiant pour sa saison avec Troyes

Dans une interview accordée aux journalistes du club, Johann Obiang parle de sa nouvelle saison avec Troyes, où le club a recruté un autre latéral gauche pour une concurrence à ce poste, mais également des dernières rencontres livrées avec le Gabon.

Johann Serge Obiang le latéral gauche de Troyes et des Panthères du Gabon s'est livré à un exercice de questions réponses avec les journalistes du club. Il était question d'évoquer l'entame de la saison avec Troyes, et de l'importance qu'il prend au fil des saisons dans cet effectif, renforcé cet été avec l'arrivée d'un nouveau latéral gauche sensé le seconder. "Il est important d'avoir un effectif étoffé. La concurrence, c'est toujours intéressant pour réussir de bonnes performances. C'est une habitude à prendre. Personnellement, j'ai envie de donner au club le meilleur de moi-même".

Mal embarqué depuis le début de la saison, Troyes qui se classe à la 17ème place, est le premier non-relégable. Après sept journées, les troyens ont gagné que deux matchs et perdu les cinq autres rencontres. Une très mauvaise opération pour le club du Gabonais, déjà qu'ils sortent d'une relégation l'an passé. A cela, Johann a déclaré : "On le sent. On y est j'espère. Le groupe a pris conscience de ce besoin de points, qu'il était temps d'obtenir des résultats positifs. Les nouveaux joueurs sont plus à l'aise. Ils sont réceptifs et ont compris ce que le coach attend de nous. Ça nous a pris du temps mais on est tous maintenant sur la même longueur d'onde".

La saison du Gabonais s'annonce donc très compliquée. Et il est plus qu'important que les troyens se réveillent et redressent la barre. Au sortir des rencontres internationales contre le Burundi et la Zambie, Johann s'est fixé des objectifs pour ce début de saison, et on l'imagine mal descendre en National (D3).