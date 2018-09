Gabon: Sandrine Itou-Y-Maganga, candidate indépendante pour une "Nouvelle Attitude"

C'est tout le sens à donner à la candidature indépendante du porte étendard de la « Nouvelle Attitude », un concept qui voudrait amener les populations du 1e siège dans le 1e arrondissement de la commune de Libreville à penser différemment et agir autrement face aux préoccupations qui minent leur quotidien.

La présentation exhaustive des motivations de cette candidature a été faite le 20 septembre dernier à Libreville au cours d'une conférence de presse.

Face à la presse, Zita Sandrine Itou-Y-Maganga de son vrai nom, accompagnée de sa suppléante, Emilie Nzenguie a dans son propos introductif, fait un état des lieux de notre pays depuis l'avènement du multipartisme. A en croire la démonstration du Docteur d'Etat en Pharmacie, « La gouvernance de notre pays n'a pas toujours apporté le bien-être, donné du bonheur, instauré la quiétude ou la sécurité dans nos quartiers. C'est pourquoi, une nouvelle attitude s'impose. Une nouvelle attitude pour une nouvelle classe de dirigeants, une nouvelle attitude des populations ».

Née en France, un 24 mars dans la ville de Rennes, Dr. Itou a fait ses études primaires et secondaires au Gabon, avant d'aller au Sénégal après l'obtention de son baccalauréat, pour finalement décrocher son Doctorat d'Etat en Pharmacie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en 1999. Celle qui occupe actuellement le poste de vice-présidente du Syndicat des Pharmaciens du Gabon milite pour un changement de mentalité, un changement de pratiques politiques et citoyennes pour une véritable prise de conscience des Gabonais. Le concept de « Nouvelle Attitude » qu'elle a longuement expliqué, souhaite donc « rappeler au citoyen sa place naturelle dans une démocratie : celle d'acteur et non d'observateur dans la gestion de la cité. Dans cette vision, le citoyen doit cesser d'être un automate politique, une girouette politique ».

Voulant faire de la sécurité sociale, une de ses priorités à l'Assemblée nationale, Dr.Itou se propose clairement de « défendre cette cause et d'accompagner Nouvelle Attitude à la Mairie du 1e arrondissement de Libreville. Celle qui a, entre autres comme slogan de campagne, « Votez Dr. Itou, c'est tout ! » est engagé dans plusieurs causes sociales, aime la musique pour avoir été longtemps mécène de nombreux artistes tels que Arnold Djoud, Ba'Ponga, ou le groupe de Rap, Mauvaizhaleine pour ne citer que ceux-là. Cette compatriote issue d'une famille nombreuse et cosmopolite, mère de trois (3) enfants a promis donner plus de détails sur son offre politique à compter du 25 septembre à la faveur de la période de campagne électorale dont le vote est annoncé pour le 6 octobre prochain.