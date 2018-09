Kenya: Il y a cinq ans, l'attaque du Westgate

Cinq ans après, beaucoup de chemin a été parcouru au Kenya sur la question sécuritaire. Après le Westgate, l'Etat a agi avec brutalité. Les forces de sécurité ont visé les musulmans, les gens d'origine somali, avec des opérations très violentes notamment à Eastleigh, le quartier Somali de Nairobi. Tout cela a été contre-productif. Les shebabs ont profité du ressentiment communautaire pour recruter et ça a entrainé l'attaque de l'université de Garissa en 2015, qui a fait plus de 150 victimes.

La police encercle les bâtiments et un siège de quatre jours commence. Les terroristes sont cachés. Les forces de sécurité avancent à tâtons dans ce labyrinthe. Au fur et à mesure, des survivants cachés parviennent à sortir. Les shebabs revendiquent, tandis que le bilan ne cesse d'augmenter.

Peu avant midi, ce samedi 21 septembre 2013 il y a cinq ans, les terroristes lancent des grenades et tirent sur la foule. « C'était comme dans un film. On voyait les gens pulvérisés », racontera plus tard un rescapé. Pendant trente minutes, les terroristes tuent et tuent encore. Les gens qui le peuvent, s'enfuient ou se cachent dans les magasins, les toilettes, où ils peuvent.

Il y a cinq ans, le Kenya vivait quatre jours d'horreur en plein cœur de la capitale Nairobi avec l'attaque du Westgate. Du samedi 21 au mardi 24 septembre 2013, des combattants shebabs ont occupé ce centre commercial faisant 61 victimes civiles et tuant six policiers tués.

