Congo-Brazzaville: Transferts - Morgan Poaty prêté à Troyes par Montpellier

Morgan Poaty, 21 ans, terminera la saison à Troyes, en Ligue 2. Le latéral gauche de 21 ans a été prêté par son club formateur, Montpellier.

Près de trois semaines après la fermeture du marché des transferts, l'ESTAC a fait valoir son joker pour renforcer son poste de latéral gauche. Avec un seul spécialiste du poste, le Gabonais Obiang, le staff troyen a finalement jeté son dévolu sur le Franco-congolais Morgan Poaty.

Le latéral gauche a disputé un match de Ligue 1 comme titulaire (lors de la 1re journée) avant de reprendre son statut de doublure du Camerounais Oyongo. Dans un souci d'augmenter son temps de jeu, Poaty a demandé sa direction d'accepter la demande de prêt de l'Estac.

« C'est allé très vite. J'avais fait toute la préparation avec Montpellier et même joué le premier match, contre Dijon, que nous avons perdu. Puis, si je suis resté dans le groupe, je n'ai plus joué et ça ne me convenait pas. L'Estac est le club idéal pour progresser. Il me fallait sortir de ma zone de confort et découvrir autre chose. J'ai l'habitude de suivre la Ligue 2 chaque vendredi à la télé. J'ai vu aussi jouer l'Estac contre Niort. Ce sera à moi de m'adapter. J'ai été très bien accueilli ici. Mathieu Deplagne qui comme moi est arrivé de Montpellier, il y a un an, m'a dit du bien du club et m'a présenté à tout le monde. Je connaissais aussi Jonathan Tinhan, un autre ex-Montpelliérain. Je suis ravi d'être ici ». Rappelons que le natif de Rodez est sous contrat avec le MHSC jusqu'en juin 2020.

Les modalités du prêt sont les suivantes : jusqu'au 30 juin avec option d'achat, qui s'élèverait, selon la presse locale, à 1 million d'euros. Une somme conséquente à la lecture de son CV (9 matchs chez les pros, 7 en Ligue 1 et 2 en Coupe de la Ligue). A lui, d'ici juin prochain de franchir un palier.

Cela pourrait passer par la sélection nationale congolaise. Le contact avec le Montpelliérain a déjà été établi, comme avec Bryan Passi par la cellule européenne et le joueur n'est pas insensible à l'intérêt des Diables rouges. A lui, désormais, de prendre une (bonne) décision. S'il venait à être appelé par le sélectionneur national, bien entendu.