Cote d'Ivoire: Hamed Bakayoko aux handicapés à Abobo - C'est de cette force de croire en vous, que je puise mon énergie

Au cours d'une rencontre Mercredi 19 septembre 2018 à Abobo, le ministre d'État, ministre de la Défense, candidat Rhdp dans la commune aux élections municipales du 13 octobre 2018, a traduit sa reconnaissance à Ismael Isaac et à tous les handicapés.

« Merci pour votre soutien. Ismael Isaac l'a dit. Un enfant de Treichville, d'Abobo, de Koumassi, de Port-Bouet, d'Adjamé, de Yopougon, est un enfant du gueto. C'est un enfant qui connaît le système. C'est une situation de vie qui fait que tout était difficile. Tout est compliqué pour cet enfant qui paraît défavorisé par la nature, par les parents qui n'ont pas les moyens et qui doit s'assumer, qui doit grandir et qui doit devenir quelqu'un. Le chemin de cet enfant, cette trajectoire, chacun de nous l'a connu. C'est pourquoi je veux saluer la présence d'Ismaël Isaac. C'est un grand succès de la musique. Il ne s'est pas arrêté sur les freins, les difficultés, les différents handicaps qui auraient pu le bloquer, mais il a continué, il s'est battu et il continue de se battre. Je salue aussi Américain qui est ici dans la salle, qui se bat dans le monde difficile du théâtre, du cinéma, de la comédie, malgré son handicap », a-t-il dit .

Il a ajouté : « Je suis venu ici ce soir pour vous dire mon respect d'abord et mon espoir. Croyez-moi, Je ne suis pas venu chercher des voix. Je suis venu à la rencontre d'un engagement, à la rencontre d'une mission. Comment quelqu'un qui était dans le système, qui a survécu au système, qui a grandi dans le système, peut aider ses autres frères à transcender également dans la vie malgré le système. Je suis content de ce rendez-vous car vous me faites confiance. Je suis content de votre engagement, mais n'allez pas battre la campagne d' Hamed Bakayoko simplement dans le milieu des personnes handicapées, Non ! Allez battre la campagne d'Hamed Bakayoko comme tout le monde partout.

La notion de protection des handicapés a été conçue par le système des Nations unies pour empêcher que les systèmes nous écrasent, pour empêcher que les systèmes nous dévalorisent, pour empêcher que les systèmes soient justes envers nous. Mais au fond de vous, je sais que c'est comme cela que vous le ressentez , vous ne voyez pas cet handicap, vous ne voyez pas cela comme un problème, parce que vous êtes là bien vivants, comme chacun de nous. (... ) Je vous demande donc de croire en vous, c'est de cette force de croire en vous que je vais puiser mon énergie pour vous aider. Vous voulez un siège. Élu maire ou pas, je m'engage à vous offrir un siège ici, je ferais en sorte de faciliter la vie aux uns et aux autres, dans tous les rendez-vous à l'international, je verrai des relations avec de puissantes ONG pour votre association, pour vous aider.

Je vous aiderais pour ceux qui ont besoin de fauteuil, de traitement, je mettrai en place des systèmes pour qu'on soit tout près de vous, car j'ai accepté et je suis fier de venir à Abobo pour me mettre à votre disposition. Je suis heureux qu'on se soit compris, car je sens qu'on se connait. Cette tournée à Abobo m'a permis de réaliser que les populations nous connaissent. Mon plus grand bonheur est d'aider, voilà donc le sens de ma présence ici à Abobo »