Angola: Création d'un visa de l'investisseur

"Je crois qu'avec le nouveau projet de loi, le pays répondra aux attentes des étrangers intéressés à visiter, connaitre ou travailler en Angola », a-t-il dit ajoutant que la politique migratoire tiendra essentiellement compte de la réalité politique, économique et sociale ainsi que la gestion des flux migratoires, la lutte, le contrôle de l'immigration illégale et la stabilité du pays.

Dans une déclaration à la presse faite à l'issue de la IXème session du Conseil des Ministres qui a approuvé la politique migratoire de l'Angola, le directeur des services de migration et Etrangers (SME), Gil Famoso a expliqué que le visa de l'investisseur ne s'obtiendrait plus au consulat, mais sera attribué sur le territoire national par l'aval de l'agence de l'investissement Privé et Promotion des Exportations (AIPEX).

