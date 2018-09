La 2ème édition de la foire des innovations en éducation et formation va se dérouler du 28 au 29 septembre prochain au centre culturel Blaise Senghor. La révélation est faite hier, jeudi 20 septembre au cours d'un point de presse pour le lancement des activités. Selon les organisateurs de cet événement, la foire va participer à renforcer les liens entres les acteurs de l'éducation.

Si la 1ère édition de la foire des innovations en éducation et formation, a été une réussite comme l'atteste la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'école publique (Cosydep), la deuxième qui aura lieu du 28 au 29 septembre au centre culturel Blaise Senghor, se veut aussi «excellente».

Sur le thème promotion des sciences et de la technologie, les acteurs veulent amener les élèves à s'intéresser à ces branches de l'éducation. Ainsi, à travers des échanges, des exposés, les élèves pourront découvrir avec l'accompagnement de leurs professeurs les privilèges de ces disciplines qui entrent en droite ligne avec la vision de leur ministère de tutelle.

Selon Marie Siby Faye, représentante du ministre de l'éducation nationale : «ce forum est pour nous du ministère. Le thème nous unit. Nous y travaillons pour sa promotion et c'est ainsi que nous avons mis en place «miss science» afin d'amener les filles à s'intéresser aux disciplines scientifiques ou on retrouve peu d'entre-elles», a-t-elle fait savoir. Et le président du conseil d'administration de la Cosydep de renchérir : «c'est une manière à travers l'organisation de ce foire de faire en sorte d'avoir une école de réussite, mais aussi de rendre visibles les efforts qui contribuent à sa réussite».

Les exigences des objectifs du développement durable dans le domaine de l'éducation font que selon les acteurs, il est impératif de changer de paradigmes.

Selon Cheikh Mbow, coordonnateur de la Cosydep, beaucoup d'initiatives sont prises par les acteurs de l'éducation. Toutefois, avec l'organisation d'un tel événement, c'est le moment de mutualiser les efforts. «Cette foire permet de renforcer la collaboration entre acteurs et partenaires. Elle permet de rendre visible les innovations dans le secteur, mais aussi permet aux acteurs exposés le savoir faire», a-t-il fait comprendre.

Il poursuit : «ce changement de paradigmes ne saurait être effectif qu'à condition de disposer de stratégies de partage de données fiables, de bonnes pratiques, d'expertises et d'expériences réussies permettant de focaliser l'attention des autorités et du grand public sur l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation.»

Pour rappel, à cette rencontre, une quarantaine d'exposants y sont attendus et l'enfance occupe une place importante au cours des débats. «Nous avons prévu en collaboration avec l'Unicef, un thématique sur les droits de l'enfant, liberté syndicale et dialogue social ; quel dispositif pour préserver la continuité des enseignements et apprentissages aux bénéfices des élèves», a renseigné Cheikh Mbow.

Le monde syndical n'a pas manqué à l'appel, puisse ces derniers restent parties prenantes des actions qui seront déroulées aux cours de cette foire de deux jours.