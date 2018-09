Afrique de l'Ouest: Marché financier de l'Uemoa - 7 700 milliards mobilisés en 20 ans

A partir de 2019, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers (Crepmf) va changer de dénomination pour devenir Autorité de régulation des marchés financiers.

«Cette décision a été prise à la dernière conférence en date des chefs d'Etats et de gouvernement de l'Uemoa». C'est ce qu'a annoncé mercredi dernier 19 septembre, à Dakar Mamadou Ndiaye, président du Crepmf, à l'ouverture d'une rencontre d'échanges entre son organisation et les commissaires aux comptes des sociétés cotées et des structures agréées du marché financier régional.

Le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) se porte bien. Ce qu'a fait savoir Mamadou Ndiaye président du Conseil régional de l'Epargne publique et des marchés financiers (Crepmf) de l'Union économique et monétaire ouest africain (Uemoa) en ces mots : «De sa création en 1998 à fin juin 2018, plus de 7.700 milliards de francs CFA ont été mobilisés, soit une moyenne annuelle de 350 milliards de FCFA par an». Mieux, ce dynamisme avéré ajoute-t-il: «Sur les deux dernières années, plus de 1200 milliards de levées de ressources ont été enregistrés de façon annuelle». Il a soutenu ces propos pour s'en réjouir mercredi dernier, à Dakar lors d'une rencontre d'échanges entre le Crepmf et les commissaires aux comptes des sociétés cotées et des structures agréées du marché financier régional sous le thème: «Exercice du commissariat aux compte sur le marché financier régional».

Le marché des actions représente 15% du Pib de l'Uemoa

Parlant de la cotation boursière, il indique que «la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm), avec quarante-cinq (45) sociétés cotées et une capitalisation boursière du marché des actions de 6 836 milliards de FCFA au 31 décembre 2017 représente environ 15% du Produit intérieur brute (Pib) de l'Union économique monétaire ouest africain (Uemoa)». Ce qui la confère, «la sixième place au palmarès des bourses africaines».

Cette tendance haussière de la culture boursière est réconfortante. En effet, «le marché financier régional de l'Uemoa, c'est aussi 180 acteurs agréés au 31 juin et un rythme de délivrance de 20 nouveaux agréments chaque année».

Ces résultats, fruit de l'éclosion de l'écosystème du marché financier régional sous le magistère de M. Ndiaye avec comme soubassement deux réformes majeures à savoir la création du troisième compartiment de la Brvm dédiée aux Petites et moyennes entreprises (Pme) facilitant l'accès au financement de ces Pme par le marché, et la seconde reforme instituant le Listing sponsor comme nouvel acteur pour assister et conseiller justement les Pme, dans le cadre de leur processus de mobilisation de ressources sur le marché financier.

Cet atelier d'échanges se veut l'occasion de discuter du rôle des commissaires aux comptes et de leurs obligations par rapport aux entités contrôlées. Ce qui sans doute devrait permettre qu'au regard des normes professionnelles du métier et des exigences réglementaires du marché financier régional, d'apprécier la situation actuelle de l'exercice du commissariat aux comptes auprès des émetteurs et des structures agréés dudit marché financier.

Des réformes en vue pour rehausser le cadre réglementaire

Conformément à ses engagements, de mettre en œuvre des réformes décidées par le Conseil des ministres de l'Uemoa en 2016, le président du Crepmf, fera noter: «Dans le cadre de l'exécution du Plan d'actions 2014-2021, la protection de l'épargne des investisseurs, le renforcement de la modernisation et des règles de la gouvernance applicable... , le renforcement de l'attractivité du marché, la promotion et la diversification des instruments de financement et le renforcement de l'éducation financière constituent les grands chantiers au cours des deux prochaines années».