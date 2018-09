En outre, le président Macky Sall «magnifie l'état d'avancement très appréciable des travaux du pont sur le fleuve Gambie, la régularité et l'accessibilité des dessertes aérienne et maritime de la région, qui consolident ainsi la relance significative de l'économie locale, particulièrement du secteur stratégique du tourisme», révèle la source.

Mieux, le président de la République «rappelle au Gouvernement l'impératif de finaliser le projet du Mémorial dédié aux victimes, de renforcer le soutien social aux pupilles de la Nation, aux rescapés et aux familles des victimes, de consolider le développement économique et social durable, ainsi que le désenclavement de la région naturelle de la Casamance».

La célébration dans les meilleures conditions du 16e anniversaire du naufrage du Joola, le navire Sénégal qui faisait la navette entre Ziguinchor et Dakar et ayant coulé aux larges de la Gambie emportant 1863 victimes (seulement 64 rescapés), préoccupe le président Macky Sall. En réunion hebdomadaire du Conseil des ministres qu'il a présidé avant-hier, mercredi 19 septembre, le Chef de l'Etat est revenu sur la commémoration de ce drame en demandant «au Gouvernement de prendre, en relation avec les familles des victimes et des rescapés, toutes les dispositions en vue d'organiser, dans les meilleures conditions, notamment à Ziguinchor, les activités et cérémonies marquant la commémoration dudit anniversaire», informe le communiqué du conseil.

