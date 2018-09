Algérie: L'action humanitaire algérienne jouit de la reconnaissance et de l'estime de la Communauté internationale

A son tour, le représentant de la communauté syrienne en Algérie, Salah Yazbek, a précisé que " la décision ayant été prise par la famille syrienne concernant le retour à son pays, témoigne du retour de la sécurité et de la stabilité en Syrie, ajoutant à ce propos, que son pays " encourage et facilite, sans condition aucune, le retour des familles syriennes".

"L'Algérie, à travers le CRA, n'a jamais manqué à prendre en charge ces familles et répond même à leur demande de retour, tout en prenant en compte sur leur décision volontaire et libre", a-t-elle affirmé avant d'ajouter que, "de ce fait, l'Algérie se solidarise avec ces familles en prenant en charge les frais du voyage".

Et d'ajouter "La famille syrienne n'était pas la première à avoir annoncé son retour à sa patrie. Cinq familles qui résidaient au centre de la wilaya de Mascara et qui ont été aidées par le CRA, en avaient fait de même".

"Nous ne les considérons pas comme des réfugiés, mais des hôtes de l'Algérie qui ne les considère non plus comme un fardeau", a affirmé Mme Benhabiles concernant les familles syriennes résidant en Algérie.

Dans une déclaration à la presse lors de sa supervision d'un dîner organisé en l'honneur des familles syriennes résidentes au Centre d'accueil de Sidi Frej à l'occasion de l'Achoura, Mme Benhabiles a indiqué que " l'action humanitaire en Algérie est profondément enracinée dans l'histoire, a pour référence, le protecteur de l'humanité, l'Emir Abdelkader et jouit même de la reconnaissance et de l'estime auprès de la Communauté humanitaire internationale".

- La présidente du Croissant rouge algérien (CRA), Saida Benhabiles, a affirmé, jeudi à Alger, que l'action humanitaire en Algérie " est enracinée dans l'histoire et jouit même de reconnaissance et estime" auprès de la Communauté humanitaire internationale.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.