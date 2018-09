Sahara Occidental: Allemagne - La cause sahraouie à l'honneur au Festival du film africain à Cologne

Ces documentaires reviennent également sur la répression policière marocaine contre la population civile et les étudiants sahraouis à Agadir (sud du Maroc) qui ont revendiqué légitimement leur droit à la liberté et à l'indépendance.

Pour la militante de la cause sahraouie, Claude Mangin Asfari "les 4 courts métrages sahraouis retracent de la vie quotidienne dans les campements de réfugiés sahraouis montrant leurs espoirs pour l'indépendance et la liberté".

Le but de cette manifestation cinématographique étant la promotion du cinéma africain en Allemagne et en Europe.

A l'occasion de cette manifestation cinématographique, les organisateurs ont diffusé le film s'intitulant "Dis leur que j'existe", qui retrace la lutte menée par le militant sahraoui des droits de l'Homme Naama Asfari, condamné arbitrairement par l'occupant marocain à 30 ans de prison, et de son épouse Claude Mangin Asfari qui multiplie les actions pour sensibiliser l'opinion internationale sur la situation du Sahara occidental et pour obtenir la libération de son époux, a ajouté la même source.

- La question sahraouie a été à l'honneur lors de la 16e édition du Festival du film africain organisé en Cologne (Allemagne) avec la participation de quatre films sahraouis et la présence de la militante française Claude Mangin Asfari et de l'association de solidarité avec le Sahara occidental "Freiheit für Westsahara".

