Algérie: Constantine - Curage des réseaux d'assainissement et des cours d'eau, la semaine prochaine

- Une campagne de curage des réseaux d'assainissement et des cours d'eau sera lancée "dès la semaine prochaine" à Constantine en collaboration avec les unités de l'Office national de l'assainissement (ONA) relevant de plusieurs wilayas de l'Est, a indiqué jeudi, le secrétaire général (SG) du ministère des Ressources en eaux, M. Belkateb El Hadj.

M. Belkateb, membre la commission interministérielle dépêchée à Constantine par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, suite aux inondations enregistrées mercredi soir dans la région de Hamma Bouziane, a précisé que l'opération ciblera en premier lieu "les points noirs et sensibles" dans cette wilaya notamment à la ville Ali Mendjeli, Hamma Bouziane et la ville de Constantine.

Au cours d'une réunion d'évaluation de la situation tenue à cité administrative de Daksi, le même responsable a attesté de l'importance de cette mesure dans la "prévention d'éventuels inondation surtout en cette période de l'année".

Les services de l'ONA activant dans les différentes wilayas de l'Est du pays mobiliseront pour cette opération des camions hydro cureurs, des mini hydro cureurs, et des camions aspirateurs, a encore souligné le SG du ministère de Ressources en eaux faisant part du lancement dès la semaine prochaine de l'étude de réhabilitation et d'aménagement de l'Oued Ziad dont le débordement a causé mercredi soir l'inondation dans la cité Ahmed Djebli (ex-Kantoli),sur la RN 27 entre la région d'El Menia et la commune de Hamma Bouziane.

De sa part, le délégué national aux risques majeurs auprès du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locale et de l'Aménagement du territoire, Tahar Melizi, rappelant les différents cadres réglementaires et organisationnels prévus par le ministère de tutelle pour prévenir et intervenir en cas de catastrophes naturelles, a salué l'élan de solidarité affiché par les citoyens qui n'ont ménagé aucun effort pour appuyer les équipes d'intervention mobilisés depuis mercredi.

Les pluies diluviennes qui se sont abattues mercredi sur la ville de Constantine (88mm en 20 minutes) ont causé le débordement de l'oued Ziad et une inondation dans la cité Ahmed Djebli engendrant le décès de deux personnes et des dégâts matériels dont une centaine de véhicules endommagés, rappelle-t-on.

Des équipes d'intervention de la protection civile, des services des travaux publics, ceux communaux, l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), la Société des eaux et de l'assainissement de Constantine (SEACO) et la Gendarmerie nationale, appuyés par les citoyens ont nettoyé la zone touchée, enlevé la boue et pomper l'eau permettant la réouverture à la circulation de la RN27, rappelle-t-on encore.