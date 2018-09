Algérie: Le pays a besoin de rénover son modèle social et économique (Mohcen Belabas)

Alger — Le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Mohcen Belabas a estimé vendredi que l'Algérie avait besoin de rénover son modèle social et économique afin d'encourager "l'excellence" et créer une amélioration du vécu du citoyen.

Intervenant lors de la tenue travaux de la deuxième session du Conseil national de son parti, M. Belabas a indiqué que les citoyens aspiraient à "un projet de rénovation du modèle social et économique de leur pays", qui encourage "l'excellence" et d'une politique qui "réduit la pauvreté et le nombre, toujours grandissant, des laisser pour compte".

Il a relevé que le pays avait besoin de renouveler "son ambition et d'une vision d'avenir", ajoutant qu'il a "soif de nouvelles perspectives (...)".

Le premier responsable du RCD a pointé du doigt la "multiplication des sites insalubres dans les villes", qui constituent souvent des "foyers à l'origine de l'émergence de maladies transmissibles".

Pour M. Belabas, le RCD, qui met au centre de ses luttes et de ses objectifs l'égalité en droits de tous les citoyens algériens, œuvre pour que les revendications des femmes soient portées par le grand nombre.

Il a ajouté que la tenue des assises des femmes progressistes projetée pour le mois de novembre doit permettre d'approfondir le débat sur les moyens de luttes et la mise en place d'un cadre organisationnel politique pour rationaliser et faire converger les combats.

Evoquant les droits syndicaux, M. Belabès a soutenu que son parti continuerait à soutenir le monde syndical dans sa pluralité par tous les moyes dont il dispose, précisant que c'est le sens de "l'engagement de sa formation politique pour la démocratie qui suppose le droit à la libre représentation pour toutes les catégories sociales qui le souhaitent".