Algérie: Une délégation de la Ligue islamique mondiale en visite en Algérie à partir de samedi

- Une délégation de la Ligue islamique mondiale (LIM) conduite par son Secrétaire général Mohamed Bin Abdulkarim al-Issa, entamera, samedi, une visite en Algérie, au cours de laquelle, elle rencontrera les responsables et représentants de plusieurs organisations et instances, a-t-on appris auprès du Haut conseil islamique (HCI).

La délégation aura, durant cette visite qui durera une semaine, des rencontres avec les responsables du HCI et de l'Association des Oulémas musulmans algériens et se rendra dans quelques infrastructures religieuses et touristiques.

Il sera, en outre, question de la signature d'un accord de coopération et de partenariat entre le HCI et la LIM, sachant qu'un accord similaire avait été conclu, le mois dernier, entre le HCI et le Conseil des oulémas d'Indonésie.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de « la consolidation des relations de coopération » avec les institutions et les instances similaires à travers le monde et de « l'encouragement des échanges d'informations » relatives à la religion islamique et dialogue interreligieux, a conclu la source.