Algérie: Découverte d'une cache d'armes à Tamanrasset (MDN)

- Une cache d'armes, contenant un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions, a été découverte jeudi à Tamanrasset, par un détachement de l'Armée Nationale Populaire (ANP), indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense Nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et lors d'une opération de fouille menée à Tamanrasset/6eRM, un détachement de l'ANP a découvert, le 20 septembre 2018, une cache contenant un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions", précise le communiqué du ministère.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et lors d'une patrouille près de la bande frontalière, les éléments des Gardes frontières de Bab Elassa à Tlemcen/2e RM ont découvert (145) kilogrammes de kif traité caché dans les buissons.

En outre, un détachement de l'ANP à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, a arrêté (04) individus et saisi (06) marteaux piqueurs, (05) groupes électrogènes et (01) véhicule tous-terrains, ajoute la même source.

Dans le même contexte, des détachements de l'ANP ont saisi à Souk-Ahras, Tébessa et Al Taref/5eRM, (7978) litres de carburants destinés à la contrebande, tandis que les éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi (02) fusils de chasse sans permis et une quantité de cartouches à Saida/2e RM et Guelma/5e RM.

Dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine, des Garde-côtes ont mis en échec à Oran, Ain Témouchent et Mostaganem/2e RM, des tentatives d'émigration clandestine de (60) personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que six (06) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Laghouat/ 4e RM.