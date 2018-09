Cote d'Ivoire: Projet de radio filmée de la RTI - Fréquence2 ouvre le bal

Les auditeurs et internautes peuvent déjà télécharger l'application mobile #Fréquence 2 et cliquer sur l'onglet « Radio filmée » ou se rendre directement sur www.rti.ci/radio/frequence2 pour écouter les émissions de leur choix.

« Ce que nous faisons depuis de long mois, c'est de pouvoir séduire les Ivoiriens. La radio filmée est une expérience nouvelle et une belle avancée », s'exprime le directeur général de la Rti. Qui se réjouit aussi du fait que ce projet est l'œuvre de deux générations d'animateurs, aussi bien des jeunes que des adultes. Espérant qu'avec cette nouvelle grille de programme, Fréquence 2 puisse renforcer sa présence et capter encore de nouveaux auditeurs.

Pour le directeur de projet et de la planification, Olivier Kouakou, les travaux de réalisation du studio dédié à la radio filmée ont pris cinq mois. Le projet a été segmenté en trois grandes phases. La phase décor, la phase vidéo et le texte.

