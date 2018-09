Cote d'Ivoire: Gestion d'entreprises - Une nouvelle plateforme présentée aux décideurs à Abidjan

Après la Suisse, la Belgique et la Rd Congo, la plateforme dénommée Systemage s'installe à Abidjan pour accompagner les entreprises, dirigeants de sociétés et jeunes entrepreneurs. Afin de booster leurs performances stratégiques et commerciales.

La cérémonie de lancement des activités de systemage qui a également servi de cadre à la présentation de la plateforme, a eu lieu le jeudi 20 septembre, dans un hôtel au Plateau.

Les invités que sont les décideurs ivoiriens, la diaspora, des chefs d'entreprises ainsi que des entrepreneurs ont pris part à la présentation du coaching physique et mental, coaching en entreprise et le consulting stratégique.

En la matière, c'est le directeur général et coach de systemage Côte d'Ivoire, Paul-Martin Mutanda qui a fait la présentation axée sur le profilage et la cartographie.

Il faut cependant indiquer que systemage, selon M. Mutanda, propose un système composé de ressources humaines, d'outils dans tous les domaines d'activités pour atteindre les objectifs dans les meilleures conditions.

« Nos cibles sont, entre autres, les entrepreneurs et recruteurs, le investisseurs et financiers, les directeurs et commerciaux », a expliqué le directeur de systemage Côte d'Ivoire. Et d'ajouter que le système fait la consultance pour le leadership personnel et d'entreprise.

A l'en croire, il s'agit de renforcer le leadership du dirigeant et la position de son entreprise dans son domaine de prédilection.