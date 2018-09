Ile Maurice: Réseaux sociaux - Insulter son patron n'est pas une faute grave mais...

L'employée en question avait rejoint un groupe sur Facebook, intitulé «Extermination des directrices chieuses». Or, et c'est ce qu'a conclu la justice, étant donné que ses propos ont été tenus dans un groupe fermé, la conversation est de ce fait de nature privée. Et ne peut, en aucun cas, mener à son licenciement.

Sa vue vous hérisse les poils. Vous en avez marre de ses sourires hypocrites. Vous ne pouvez vraiment plus encaisser votre supérieur hiérachique. Quoi de plus simple, alors, que de se défouler entre collègues ou amis (attention, pas les «kamarad/koleg kamaron») sur les réseaux sociaux. Mais voilà, cela pourrait constituer une faute grave, voire vous valoir un licenciement. À moins que...

