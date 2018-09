Ile Maurice: Code d'éthique - Le Senior Puisne Judge fait la leçon à 19 nouveaux avocats

Alors que le Bar Council reproche à Me Sanjeev Teeluckdharry d'avoir enfreint le code d'éthique des avocats, le Senior Puisne Judge Eddy Balancy a, lui, fait, la leçon aux 19 nouveaux avocats qui ont prêté serment ce vendredi 21 septembre en Cour suprême. «You must adopt the higher standards of ethics of barristers... » leur a-t-il lancé.

Le Senior Puisne Judge les a exhortés à respecter le code de conduite et maintenir la dignité et la noblesse de la profession. «Nobility in conduct of a barrister is not limited to court room but extends to his life and conduct outside», a rappelé Eddy Balancy.

Dans la foulée, il les a rappelés à leur devoir envers la Cour, dont le fait de ne pas perdre le temps de la Cour et de bien se préparer avant de paraître dans un procès. «Beware of principles as raising as many points as possible. Quality is more important.»

Le Senior Puisne Judge a, par ailleurs, encouragé les avocats à exercer gratuitement (pro bono) dans certains cas. «J'espère que vous suivrez cette tradition, car cela représentera une expérience précieuse... »

Les 19 avocats nommés

Ramanathan Pyneeandee

Chandika Cheekhoory

Narwin Ramdass

Reshmee Sabbi Appanna

Lurvish Anand Ramful

Mohammad Nabiil Fawwaaz Kaufid

Bhavesh Singh Dowlot

Yakshini Peerthum

Benoit Emmanuel Travailleur

Pallavi Ramdhian

Aujaswee Prayag

Nabil Moolna

Khavi Shankara Chetty

Varman Maudhoo

Yashna Munbauhal

Priya Emerith

Jessie Asiriah

Roma Raja Rai

Johanna Murugan Crépin