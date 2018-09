Ile Maurice: Teeluckdharry vs Lam Shang Leen - La prochaine manche en octobre

Alors que le Bar Council reproche à Me Sanjeev Teeluckdharry d'avoir enfreint le code d'éthique des… Plus »

Ce n'est, du reste, pas la seule offensive de Me Sanjeev Teeluckdharry contre Paul Lam Shang Leen. Il a aussi envoyé une correspondance à Navin Beekharry, Chairman du Task Force Committee et directeur de la commission anticorruption (ICAC), et fait une déposition à la police contre l'ex-juge.

C'est le jeudi 6 septembre que Me Sanjeev Teeluckdharry a fait une demande d'injonction en Cour suprême pour bloquer le paiement destiné à l'ex-président de la commission d'enquête sur la drogue. Il a fait ressortir que Paul Lam Shang Leen a envoyé une facture au ministère des Finances, son secrétaire permanent ainsi qu'à l'Accountant General pour son travail. Or, «sa rémunération sera déboursée de l'argent du contribuable», affirme-t-il.

