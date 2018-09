Tunisie: La période des premiers labours

Ce documentaire de 86 mn est l'œuvre de la petite-fille du chanteur disparu Hedi Jouini (1909-1990) et dresse le… Plus »

N'oublions pas, par ailleurs, d'évoquer les dégâts subis par les plantations endommagées par les récentes chutes de grêle, notamment à El Ala, Haffouz et à Oueslatia. D'où la décision des responsables à l'échelle régionale et nationale de venir en aide à ces sinistrés.

Notons que la portion du territoire kairouannais réservée à la céréaculture (blé dur, blé tendre et orge) dépasse les 170.000 hectares, dont plus de 40.000 dans le secteur irrigué.

Hélas pour beaucoup de fellahs comme Naceur Khalfaoui, ceréaliculteur à Sidi Amor Bouhajla, c'est le fonds qui manque : «Après trois années de vaches maigres, le fellah n'a plus les moyens financiers pour subvenir aux frais des labours qui grimpent d'une année à une autre, sans oublier la cherté des intrants agricoles, des semences sélectionnées et du carburant...», a-t-il dit.

