Tunisie: La Journée européenne des langues

Véritable promotion de la grande diversité linguistique et culturelle de l'Europe, c'est une journée dédiée aux élèves, étudiants, enseignants, ou toute autre personne désireuse (ou curieuse) d'en savoir un peu plus sur ce que proposent les différents instituts culturels en Tunisie (British Council, Instituto Camoes (Potugal), Instituto cervantes Tunez (Espagne), Istituto italiano di cultura (IICTunisi), Institut Français de Tunisie)

Le Programme de l'Institut français de Tunisie comporte une exposition de photos du concours «Traces européennes en Tunisie» et la projection de courts-métrages à l'auditorium. Un atelier «La fleur des Langues» sera proposé sur le stand du centre de langue de l'IFT.

A partir de 15h00, à l'Institut français de Tunisie, sera ouverte la journée par la présidente Eunic, Sophie Renaud.

Le Goethe-Institut, le British Council, l'Instituto Camoes, l'Instituto Cervantes Tunez, l'Istituto italiano di Cultura, l'Institut français de Tunisie et l'Alliance française de Tunis, ainsi que l'ambassade d'Autriche et l'ambassade de Pologne se réuniront autour de stands, de «speak dating», de jeux, de tirages au sort et de remises de prix.

Un karaoké, un spectacle de zumba et un cocktail clôtureront cette journée riche en échanges culturels.

Eunic est un réseau regroupant des instituts culturels et de promotion des langues nationaux de l'Union européenne, avec une coordination entre les institutions centrales à Bruxelles et des groupes (en clusters) dans différentes villes du monde. L'objectif d'Eunic est de créer des partenariats efficaces entre les organisations participantes, d'améliorer et de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et la compréhension entre les sociétés européennes et de renforcer le dialogue et la coopération avec les pays hors d'Europe.