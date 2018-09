Tunisie: Entre le personnel et le collectif

Farah est une bûcheuse, elle ne cesse d'explorer de nouveaux lieux et autres médiums.

À travers la fouille et l'exploitation des données, elle invente des dispositifs de lecture et de visualisation qui visent à expérimenter leurs formes esthétiques et poétiques et leur traductibilité par la technique. Sa pratique s'articule autour du point de vue comme donnée plastique ou sémantique et des conditions d'accès à l'œuvre à travers les métadonnées, dont le spectateur devient à la fois témoin oculaire et lecteur.

Pour sa première exposition personnelle à la galerie Selma Feriani, Farah Khelil présente de nouvelles installations constituées de documents, objets, rebuts et éléments végétaux ; une projection de diapositives ; des collages, des sculptures en papier mâché ainsi qu'un format inédit de papier peint.

«Graines de pensée» part de deux textes de l'écrivain tunisien Bachir Majdoub publiés en 1968 dans son livre Boudhour (Graines), où l'auteur, aïeul de l'artiste, livre ses réflexions sur l'art et restitue sa rencontre à Paris avec Le Penseur de Rodin.

Ce dernier, comme nous pouvons le lire dans un texte explicatif, saisi devant cette sculpture, fait abstraction du monde qui l'entoure et s'adonne à une rêverie qui sera interrompue par le bruit des visiteurs. Suite à cette expérience, il écrit : «L'artiste nous a montré la pensée projetée dans la matière, y prenant à la fois son départ, tendant vers elle et la maîtrisant en retour. La pensée comme la flèche tendue sur l'arc du corps». Farah retiendra d'une part l'idée de l'œuvre d'art comme image de pensée chez B. Majdoub, et, d'autre part, celle d'un rapport au monde et au réel qui passe nécessairement par la solitude et la mise à distance.

Farah propose dans cette expositions des «paysages» (installations) qui articulent une tension entre surface et tridimensionnalité, intuitif et rationnel, histoire personnelle et histoire collective, nature et culture, rupture et filiation (la question du rapport à l'héritage)... Elle souligne aussi son rapport à une histoire de l'art occidental rencontrée d'abord dans les livres et à une histoire locale, plus intime, vécue à travers le livre de l'aïeul.