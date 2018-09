Tunisie: Une ouverture éclatée et à mille facettes

Ce documentaire de 86 mn est l'œuvre de la petite-fille du chanteur disparu Hedi Jouini (1909-1990) et dresse le… Plus »

Le projet GEA est né d'une tétralogie. Dans la mythologie grecque, Gea était la déesse qui incarnait notre planète. Gea est la Terre, Gea est notre planète, Gea est nous. Les spectacles de tétralogie ont participé à 43 festivals internationaux dans le monde et ont reçu 45 prix internationaux. Ils racontent l'histoire de l'être humain: le désir d'avoir un enfant, la naissance, la croissance, l'abandon, et la violence.

Le second spectacle qui nous vient du Mali et intitulé L'Amitié, mis en scène par Yacouba Magassouba, est un spectacle qui met en scène quatre marionnettes géantes représentant différentes ethnies du Mali : Bambara, Senoufo, Dogon et Songhaï. Malgré leurs différences, ces personnages vont dans un élan de solidarité affirmer le désir de cohésion sociale, de paix et de réconciliation qui les anime.

A 16h30, tout ce beau monde se retrouvera sur la grande esplanade de la Cité de la culture pour la présentation des compagnies et des troupes participantes à travers des performances et des animations.

