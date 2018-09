Tunisie: Une édition à triple dimension

Six jours riches en sono et 2 jours consacrés à la remise des prix et à la cérémonie d'ouverture et de clôture.

Des journées entières seront consacrées à la musique : des ateliers, workshops, projections de films qui ont pour thème la musique et les formations seront au menu. Lucky Peterson, Murat Sakaryali, David Vendetta ou encore le jeune virtuose Zied Zouari, et l'iconique Saber Rebai, en parrain de cette édition, dirigeront les rênes de quelques dates qui s'annoncent d'emblée prometteuses. La cérémonie de clôture, coïncidant avec le 40e jour du décès de Hassen Dahmani, se tiendra le 6 octobre et sera marquée par un hommage à la mémoire du célèbre chanteur tunisien, et ce, avec la participation d'une pléiade d'artistes sous la direction du maestro Abderrahmane Ayadi.

Avec un budget de 600.000 dinars, les JMC se sont fixé pour objectif de valoriser l'image de la Tunisie à l'étranger avec une programmation variée et la participation de 25 nationalités, a fait savoir le directeur, Achref Chergui.

En plus des 6 compétitions dédiées aux genres musicaux, Achref Chargui a mentionné que deux autres compétitions sont programmées, à savoir un concours international de luth et le prix international de Musicologie «Mahmoud Guettat».

A ce sujet, le directeur des JMC a expliqué que la Tunisie accueillera pour la première fois un concours international dédié au luth dans le cadre des «JMC Symposium» qui se tiendra du 4 au 6 octobre au Palais du Baron d'Erlanger. Ce concours organisé durant les JMC vise à rassembler des virtuoses de différents pays arabes, européens et asiatiques. A l'issue de l'événement, seront décernés aux trois gagnants trois luths d'une valeur totale de 15.000 dinars tunisiens.

En marge des compétitions structurant la manifestation, les JMC offrent plusieurs événements périphériques pendant les journées, à savoir des formations, des tables rondes autour des problématiques relatives au secteur de l'art (le modèle de financement des projets artistiques, la création de ligue digitale et le développement de l'art) ou encore des rencontres entre artistes et hommes de culture.

L'une des nouveautés des JMC consiste en l'introduction du concept «JMC El Kharja», a rappelé le directeur, en précisant que cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la décentralisation culturelle et la valorisation du patrimoine musical de la Tunisie avec l'organisation d'un spectacle musical soufi intitulé «El Kharja» joué simultanément dans les 24 gouvernorats du pays.

Dans la continuité des précédentes éditions des JMC, la direction de cette cinquième session a tenu aussi à établir des partenariats avec plusieurs pays étrangers, à l'instar de la Côte d'Ivoire ou de l'Italie, afin de permettre aux musiciens tunisiens de se produire dans les pays partenaires ou de se former dans le cadre de résidences artistiques.

Parmi les partenariats établis à l'échelle nationale, la direction des JMC a conclu un partenariat avec la direction de la prison Borj Erroumi afin de permettre à des prisonniers de participer à la compétition destinée à la musique populaire «Pop TN», a mentionné Achref Chargui.