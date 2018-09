Tunisie: Le troisième âge à l'honneur

Ce documentaire de 86 mn est l'œuvre de la petite-fille du chanteur disparu Hedi Jouini (1909-1990) et dresse le… Plus »

Dr Samir Fejji, président de ce colloque scientifique, nous précise que la vieillesse constitue un problème épineux de santé publique par l'accroissement de sa proportion et par son retentissement aussi bien sur l'individu, sur sa famille, que sur la société : «Il est aussi préconisé d'entamer une politique pourvoyeuse d'assises capables de temporiser cette métamorphose. De ce fait, cette journée de gériatrie a pour objectif de promouvoir la santé de la personne âgée dans sa globalité et de contribuer au guidage des praticiens de première ligne par l'élaboration de recommandations pratiques capables d'améliorer la prise en charge des sujets âgés», ajoute Dr Fejji.

Par ailleurs, une table ronde traitera de la pathologie ophtalmologique chez le sujet âgé et des procédures de protection de la personne âgée, entre la législation et la pratique.

Au programme figurent des séances plénières animées par d'éminents professeurs, psychologues et médecins tunisiens et étrangers qui débattront de plusieurs thèmes relatifs à la vieillesse, cette ère suprême de la vie, l'ère de la philosophie qui conduit au dénouement. Parmi ces thèmes, l'on évoque notamment les affections gynécologiques de la femme âgée, la réadaptation cardiaque du sujet âgé, les particularités de l'anémie chez la personne âgée, la sécurité d'utilisation des statines chez le sujet âgé.

Tous ces points et bien d'autres seront évoqués le 29 septembre à Kairouan, lors de la 3e rencontre de gériatrie qui sera organisée par l'Association de protection des personnes âgées de Kairouan, et ce, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des personnes âgées (le 1er octobre).

