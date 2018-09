Tunisie: L'Afrique, ce grand réservoir

Ce documentaire de 86 mn est l'œuvre de la petite-fille du chanteur disparu Hedi Jouini (1909-1990) et dresse le… Plus »

D'un autre côté, le Sénégal est au diapason du développement des énergies renouvelables. 20% du territoire sont couverts grâce à cette ressource. «Sur ce plan, on a développé une expérience et un savoir-faire que nous comptons développer avec nos partenaires», poursuit notre interlocuteur.

Abdou Fall, président du Conseil patronal des énergies renouvelables, nous parle de ses ambitions : « L'objectif pour moi est de nouer des contacts avec différents partenaires de l'énergie en général. Le partage et l'échange des expériences à l'échelle africaine sont nécessaires. C'est un secteur en plein essor. Le continent africain a un potentiel d'industrialisation extrêmement important. Il est temps d'élargir les perspectives de développement des énergies renouvelables pour le bien de la planète. » Le transfert de technologies dans le processus d'industrialisation est important. Une société tunisienne qui promeut l'image de la Tunisie dans un but non lucratif par l'intermédiaire d'une chambre tuniso-sénégalaise de commerce et d'industrie se positionne en avant-garde des opportunités d'affaires, en Tunisie et au Sénégal.

