Congo-Brazzaville: Oeuvres picturales - Todd P. Haskell fait découvrir « Art in Embassies » au public

L'exposition des œuvres d'art qui s'inscrit dans le cadre du programme « Art in Embassies » ou « l'Art dans les ambassades », a eu lieu le 20 septembre, à Brazzaville, sous les auspices de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique en République du Congo.

Depuis 1963, le programme « Art in Embassies » du département d'Etat américain joue un rôle essentiel dans la diplomatie culturelle des Etats-Unis. Aujourd'hui, il compte plus de deux cents sites et gère des expositions temporaires et permanentes dans toutes les ambassades, consulats et résidences officielles des ambassadeurs américains dans le monde entier.

« Les expositions que vous allez voir ce soir permettent aux citoyens étrangers, dont beaucoup n'auraient peut-être jamais l'occasion de voyager aux Etats-Unis, de découvrir personnellement la profondeur et l'étendue du patrimoine et des valeurs artistiques américaines. Elles inspirent aussi des conversations et des réflexions sur le rôle et la place d'art dans la diplomatie et le développement culturel dans les pays où nous, les diplomates américains, travaillons », a déclaré Todd P. Haskell.

En effet, parmi les œuvres exposées dans la résidence officielle de l'ambassadeur, plusieurs d'entre elles représentent des scènes typiques de l'Etat de Floride. « Mes parents avaient déménagé en Floride tard dans leur vie et c'est ainsi que j'en suis devenu résident. Il est facile de voir la beauté de l'Etat de Floride dans le travail des artistes, de ces œuvres. La luxuriance tropicale de la faune et sa flore, par exemple. Et il y a beaucoup dans ces œuvres qui me rappellent la beauté de ma nouvelle maison d'adoption en République du Congo. Je suis frappé par le nombre de paysages qui auraient pu être peints dans la Likouala ou au Kouilou », a ajouté Todd P. Haskell.

Cependant, deux œuvres de cette collection ne proviennent pas d'un artiste de la Floride mais de Kehinde Wiley, l'artiste qui a fait le portrait officiel de l'ancien président des Etats-Unis, Barack Obama. Todd P. Haskell a eu l'opportunité d'accueillir Wiley à sa résidence, en avril dernier, au cours d'une soirée bien animée, avec des discussions sur les différences et les similarités entre les artistes africains et afro-américains ainsi que sur le rôle que l'art peut jouer afin de rapprocher des cultures, des peuples et des nations.

Enfin, Todd P. Haskell a invité le public à découvrir ces œuvres qui sont exposées dans sa résidence, de plus près et à consulter le livre de l'exposition fait par le programme « Art in Embassies » avec l'aide de l'ambassade.