Congo-Brazzaville: Enquête - Cuisiner au charbon ou au bois augmente le risque de décès

En fait, ces résultats ne sont pas si étonnants. L'Organisation mondiale de la santé a déjà émis un avis expliquant que « les émissions de combustion du bois et du charbon entraînent de graves effets sanitaires, notamment la morbidité et la mortalité dues aux maladies respiratoires et cardiovasculaires ».

Ces données ont ensuite été comparées aux registres de décès. Résultat : « chaque décennie d'exposition à un combustible solide est associée à un risque de décès cardiovasculaire supérieur de 3% », expliquent les auteurs. « Les participants qui en avaient utilisé pendant plus de trente ans avaient un risque plus élevé de 12% par rapport à ceux qui ne s'en servaient pas ou peu », ont-ils relevé. Pas trop d'inquiétude à avoir donc pour ceux qui ne se servent de ces techniques de cuisson qu'une fois l'été venu.

Pour en arriver à donner ce type de conseil, ils se sont intéressés à 341 730 personnes âgées de 30 à 79 ans et recrutées dans dix régions de Chine de 2004 à 2008. Toutes ont été interrogées sur le principal combustible utilisé pour cuisiner. Dans le détail : 22,5% ont - pendant trente ans - principalement utilisé des combustibles solides pour cuisiner, 24,6% pendant dix à vingt-neuf ans et 53% pendant moins de dix ans.

Plusieurs travaux ont déjà suggéré que l'utilisation de combustibles solides tels le charbon ou le bois était associée à une mortalité cardiovasculaire accrue. Des scientifiques de l'Université d'Oxford, au Royaume-Uni, ont donc cherché à en savoir plus. Et selon eux, « ceux qui utilisent ces combustibles ont tout intérêt à passer rapidement à l'électricité ou au gaz ».

