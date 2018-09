Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct - Saint Michel de Ouenzé se dirige vers la Ligue 2

Outre SMO dont les carottes semblent être cuites, les dernières journées du championnat vont être décisives pour le FC Kondzo, VClub Mokanda et Nico-Nicoyé qui luttent pour le maintien. Le FC Kondzo compte vingt-quatre points soit un de plus que V Club Mokanda. Avec dix-neuf points, Nico-Nicoyé peut aussi croire au maintien.

Même en gagnant tous les matches qui lui restent, SMO ne peut plus rejoindre au classement V Club Mokanda ( le premier non reléguable avec vingt-troispoints). La démission de Guy Ngoya avant le début de la saison a visiblement laissé les traces. Jean Guy Blaise Mayolas, le candidat à la présidence de la Fédération congolaise de football, a exigé, lors de la conférence de presse qu'il a animée récemment, que les clubs s'organisent autrement. « Vous avez les équipes ici qui n'ont pas de dirigeants. Si le dirigeant quitte, il va avec ses moyens et l'équipe subit. Il faut trouver les moyens propres à l'association », a-t-il indiqué.

