Congo-Brazzaville: Musique - "Boyamba gaï" de Fanie Fayar déjà disponible en ligne

Auteure compositrice, interprète multi-instrumentiste et danseuse, Fanie Fayar est une artiste congolaise qui a débuté véritablement sa carrière solo en 2015. Avec sa musique diversifiée et universelle, la voix d'or d'Afrique mêle douceur, émotion et vibration dans ses chants. Ce qui emballe le public dans un univers dont seule l'artiste maîtrise le secret.

Toujours enthousiaste et pleine de vie, dans ce premier titre, elle retrace ses débuts qui l'ont conduite jusqu'à la production de son premier bébé dont elle souhaite que le public accueille chaleureusement. Fière d'un travail ardu et d'une volonté déterminée, la voix d'or d'Afrique voit en cet album une belle forme de récompense.

