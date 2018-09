Algérie: Zetchi - "Belmadi sera aussi l'entraineur de la sélection des joueurs locaux"

Enfin, et commentant les récentes sanctions prises par l'Union des associations arabes de football (UAAF) à l'encontre de l'USM Alger, l'un des trois représentants algériens en Coupe arabe des clubs dans l'affaire de son match contre les forces aériennes irakiennes, le président de la FAF a dit avoir accueilli "avec étonnement" ces sanctions (150.000 dollars plus 5000 dollars pour utilisation de fumigènes), ajoutant qu'il les acceptait toutefois "avec réserves", tout en étudiant dans les prochains jours les possibilités d'y faire recours.

Cette Académie sera renforcée par la réalisation de quatre centres fédéraux, après approbation de l'assemblée générale, et dont le premier aura lieu à Tlemcen sur une superficie de 4 hectares. "Les études concernant ce centre sont prêts et les travaux de sa réalisation devraient commencer en fin d'année en cours", a encore précisé Zetchi qui a annoncé l'existence d'un autre projet du genre du côté de la wilaya de Taref sur une superficie de 10 hectares.

"Aujourd'hui, on peut dire désormais que nous disposons d'une solide direction technique composée de techniciens avérés. Les fruits du travail qu'ils sont en train de réalisés vont être cueillis à moyen et à long terme", a promis Zetchi qui a insisté à ce propos sur la nécessité de poursuivre le travail avec les joueurs des sélections des jeunes malgré leur élimination des qualifications à la CAN, tout en apportant les correctifs nécessaires.

"Belmadi a émis le vœu de prendre lui-même et son staff en charge la sélection des joueurs locaux. Il compte organiser prochainement des stages périodiques pour voir à l'œuvre les éléments qui pourraient l'intéresser à travers les matchs de championnat qu'il est en train de suivre de plus près", a déclaré à la radio nationale, Kheïreddine Zetchi.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.