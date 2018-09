Mali: Pompeo dit "attendre avec intérêt" la pleine mise en œuvre de l'accord d'Alger

"Dans l'avenir, tout le monde constatera que les mécanismes de la mise en œuvre de l'Accord seront plus dynamiques, plus productifs", a-t-il affirmé.

"Les Etats-Unis sont solidaires du Mali en maintenant l'amitié et le partenariat de longue date", liant les deux pays, a ajouté Pompeo qui a évoqué les efforts de Washington et Bamako pour "faire progresser les objectifs communs de renforcement de la sécurité, de la démocratie, de la protection des droits de l'homme, de la gouvernance, et de la croissance économique".

"Les Etats-Unis se sont engagés à travailler avec le Mali pour parvenir à la paix et la prospérité de tous les maliens. A cette fin, nous attendons avec intérêt la pleine mise en œuvre de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali ", a déclaré le chef de la diplomatie américaine dans un message publié vendredi par le département d'Etat à l'occasion du 58ème anniversaire de l'indépendance du Mali.

