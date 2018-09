Algérie: Macron appelé à reconnaître les crimes coloniaux en Algérie, après l'affaire Audin

"Mais peut-être plus grave encore, c'est que la France se permette de donner des leçons de droits de l'homme dans ce domaine. En effet, vous semblez +oublier+ que, pendant la guerre de libération de l'Algérie, le gaz (Vx et Sarin) a été utilisé (références des témoignages concrets publiés sur mon site personnel). L'armée a aussi utilisé le napalm : entre 600 et 800 villages détruits. En novembre 2004, j'ai eu l'occasion de visiter les ruines du village de Zaâtcha, du moins ce qu'il en reste : c'était un village de 800 habitants (hommes, femmes, enfants ) qui ont été brulés vivants. Il est possible de voir sur mon site les images que j'en ai ramenées. C'est terrifiant, et le musée souvenir, ainsi constitué, en montre l'horreur. Ce sont donc 600 à 800 Oradour-Sur-Glane dont la France porte la responsabilité", a-t-il témoigné.

Dans sa correspondance, cet antiraciste et défenseur des droits de l'homme rappelle les différents massacres et exactions à l'encontre des Algériens depuis le début de la colonisation.

"Il serait important (...) qu'il n'y ait pas une hiérarchie dans la reconnaissance des crimes commis, que tous le soient, que la France, pour retrouver sa légitimité de revendiquer son statut de pays leader dans la lutte pour les droits de l'homme s'honore en reconnaissant ces dérapages", a-t-il dit, expliquant que "c'est à ce prix que la réconciliation des mémoires entre les peuples Français et Algériens pourra se faire totalement, et qu'ainsi la France retrouvera une parole écoutée sur le plan international pour lutter contre les atteintes aux droits de l'homme".

