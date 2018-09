Maroc: Les relations maroco-mauritaniennes au centre d'une rencontre entre Habib El Malki et Ismail Ould Cheikh Ahmed

Habib El Malki, le président de la Chambre des représentants, s'est entretenu jeudi au siège de la Chambre, avec Ismail Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République Islamique de Mauritanie, actuellement en visite au Royaume.

Lors de cette rencontre qui a eu lieu en présence de l'ambassadeur de Mauritanie à Rabat, El Amine Ould Abi, les deux parties ont exposé les différents volets se rapportant au renforcement et à la consolidation de la coopération entre les deux pays.

Habib El Malki s'est notamment félicité du niveau des relations exceptionnelles à grande portée historique, géographique et civilisationelle liant les deux pays frères, ajoutant que le Maroc et la Mauritanie représentent un seul peuple uni par de solides liens d'amitié et de fraternité.

Le président de la Chambre des représentants a, en outre, mis l'accent sur l'unité et la stabilité de la Mauritanie qui fait partie intégrante de la stabilité du Maroc, rappelant que le bon voisinage nécessite une forte et fructueuse coopération.

Habib El Malki, a par ailleurs, rappelé que le retard accusé dans l'édification de l'Union du Maghreb a un important coût sur le plan économico-social pour les pays membres, appelant par là à œuvrer en vue de surmonter de manière sincère toutes les entraves.

Le président de la Chambre des représentants a évoqué également la politique africaine du Royaume menée par S.M le Roi Mohammed VI et qui est basée sur l'instauration de la dimension de solidarité entre les pays africains.

Pour sa part, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed s'est montré optimiste quant à l'avenir des relations fraternelles entre le Maroc et la Mauritanie, insistant à ce propos sur la mise en application de l'ensemble des mécanismes de coopération, notamment la Haute commission conjointe en vue de booster la coopération bilatérale et la hisser au diapason des ambitions communes des deux pays.

Au cours de cette rencontre, Ismail Ould Cheikh Ahmed a présenté quelques données relatives aux résultats des élections législatives en Mauritanie. Le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la Coopération a également salué la vision africaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et sa contribution au développement économique et au progrès social pour tous les Africains. Il a, par ailleurs, tenu à réitérer ses remerciements au Royaume du Maroc pour sa contribution dans le domaine de la formation des cadres et des étudiants mauritaniens au cours des dernières années. Il a aussi appelé les hommes d'affaires marocains à intensifier leurs investissements en Mauritanie, compte tenu de leurs hautes qualifications, notamment dans les domaines des télécommunications, du gaz, de la pêche et des infrastructures, tout en soulignant que les investissements dans ces domaines contribueront à renforcer les relations entre les deux pays.