Maroc: Le derby du Nord à l'affiche de la 3ème journée du championnat D1

La troisième journée du championnat national de football Botola Maroc Telecom Pro 1 se déroule en cette fin de semaine avec le report de trois rencontres, et ce à cause de la participation du WAC, du RCA et de la RSB aux compétitions africaines.

C'est ainsi qu'à partir de 16h de ce samedi, le KACM recevra en ouverture de la journée le MCO. Un match annoncé au stade El Harti mais qui se jouera finalement au Grand stade de Marrakech pour des raisons sécuritaires. Avec un nul et une défaite, les locaux ont mal entamé la saison et aspirent à réaliser une victoire pour se relancer. De l'autre côté, les nouveaux promus ont donné des signes rassurants à leurs supporters et leur déplacement à Marrakech est l'occasion pour le confirmer.

A 18h au Grand stade de Tanger, l'Ittihad local accueille le MAT dans le derby du Nord. Un match capital pour les Tangérois qui doivent se ressaisir s'ils veulent jouer les premiers rôles une nouvelle fois, face aux hommes de Benhsaine. Une rencontre qui pourrait drainer un grand public vu l'importance de l'enjeu.

A 20h30, l'OCS reçoit le RCOZ au stade El Massira de Safi. Les poulains de Hicham Dmii, après la lourde défaite de lundi dernier contre le FUS, n'auront d'autre choix que la victoire s'ils veulent se réconcilier avec leurs supporters. Une tâche plutôt difficile face à un adversaire qui a fait preuve d'une bonne maturité tactico-technique en ce début de saison, comptabilisant quatre points.

Pour les rencontres de dimanche, l'OCK reçoit le CRA au Complexe sportif de l'OCP à partir de 15h. Une opportunité pour les locaux de s'adjuger les trois points de la partie et de conforter leur position parmi les équipes du haut du tableau, vu que leur adversaire a concédé deux défaites et encaissé neuf buts en deux matchs. Toutefois, une surprise n'est pas à exclure du fait que le club hoceimi a recruté dix nouveaux joueurs.

Lundi à 18h, l'AS FAR accueille, en huis clos, le Hassania d'Agadir au Complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat. Motivés par leur dernière victoire loin de leurs bases, les hommes de Fakhir n'auront d'yeux que pour un autre bon résultat qui leur fera oublier les ratés de début de saison. De l'autre côté, avec zéro point au compteur et un match en retard, les Soussis tenteront de l'emporter pour rassurer leurs supporteurs.

A rappeler que les rencontres qui devaient opposer le CAYB au RCA, la RSB au DHJ et le WAC au FUS ont été reportées à une date ultérieure.

Programme avec arbitres

Samedi

16h00 : KACM-MCO au Grand stade de Marrakech (Redouane Jiyed)

18h00 : IRT-MAT au Grand stade de Tanger (Saùir Guezzaz)

20h30 : OCS-RCOZ au terrain El Massira à Safi (Mohamed Bellote)

Dimanche

15h00 : OCK-CRA au complexe OCP à Khouribga (Mustapha Kechchaf)

Lundi

18h00 : FAR-HUSA au complexe Moulay Abdellah à Rabat (Abderahim Yaagoubi)