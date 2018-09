Maroc: Décès de Mohamed Karim Lamrani

En parallèle, il a contribué à l'émergence du secteur bancaire notamment à travers le Crédit du Maroc issu de la fusion de la Compagnie africaine de banque dont il a été actionnaire et le Crédit lyonnais Maroc ainsi qu'à la création de la BMCE en tant qu'outil de l'Etat pour servir le développement des exportations du Royaume et en particulier celles de l'OCP.

Il a mis en place l'un des premiers groupes privés au Maroc faisant preuve d'esprit d'initiative, d'anticipation et de modernité avec la constitution dès les années 1960 du holding familial, qui opère aujourd'hui dans un nombre important de secteurs, notamment l'industrie, la distribution, les services et l'agriculture.

Dans le monde des affaires, Karim Lamrani qui était marié et père de quatre enfants, s'est employé, dès le début des années 40 du siècle dernier, à poser les premiers jalons de son œuvre entrepreneuriale pour rapidement ériger le Groupe Safari dont il est fondateur et président directeur général.

Durant près de vingt-six au sein de l'Office chérifien des phosphates, le rôle joué par le défunt a été déterminant, puisqu'il a initié et mis en œuvre la politique de transformation de l'Office en Groupe OCP ainsi que la valorisation du minerai de phosphate qui a hissé le Groupe OCP au statut d'acteur mondial du marché de ce minerai et de ses dérivés.

