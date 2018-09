Cote d'Ivoire: Sensibilisation à des élections apaisées - La CEI met en mission la société civile

La Commission Electorale Indépendante (CEI) a eu, le vendredi 21 septembre 2018, une séance de travail avec plusieurs Organisations de la Société Civile (OSC) à son siège d'Abidjan-II Plateaux.

Il s'agissait de les former au mode opératoire des élections couplées, municipales et régionales, du 13 octobre 2018. Mais surtout de les inviter à sensibiliser candidats et populations à un comportement civique durant tout le processus électoral. « Comme vous pouvez le constater, a indiqué le Président de la CEI, Youssouf Bakayoko, le processus devant conduire aux élections couplées des Conseillers régionaux et des Conseillers municipaux est en marche. La CEI voudrait vous inviter, membres de la Société Civile, à vous joindre à elle, pour sensibiliser les électeurs à prendre massivement part à ces deux scrutins. Elle vous exhorte, en outre, à approcher les candidats et les populations afin de les inciter à faire preuve de civisme et de discipline durant la période de campagne, ainsi que le jour du scrutin. Elle vous incite, enfin, à aider au maintien d'un climat apaisé pendant et après le vote ».

A l'issue de cette séance de formation, la CEI a remis à chaque organisation une copie du mode opératoire, des tee-shirts et autre flyers afin de faciliter leur travail de sensibilisation auprès des populations.

Source : CEI