Cote d'Ivoire: Man - Les producteurs et opérateurs de la commercialisation du café invités à mettre l'accent sur la qualité

Le Porte-parole du gouvernement, Sidi Touré (ministre de la Communication et des Médias) se prononce sur… Plus »

L'émissaire de la direction du Conseil café-cacao a exhorté les producteurs à se conformer aux normes de qualité exigées par le conseil. Car, selon lui, le prix minimum garanti aux producteurs se fonde sur la livraison de café de bonne qualité. «Pour avoir un café de bonne qualité, il faut récolter les cerises mûres de couleur rouge ; bien le sécher ; ne jamais le sécher sur le bitume ; bien le décortiquer ; bien le vanner et trier; le mettre dans des sacs jutes propres sans odeur; ne jamais le mettre dans des sacs nylon et le garder à l'abri de l'humidité et dans un endroit aéré sans fumée ni odeur», a conseillé Séraphin Yoro.

Le conseiller technique du directeur général du Conseil café-cacao, Séraphin Yoro, a invité les acteurs de la filière café-cacao, notamment les producteurs et opérateurs de la commercialisation du café des régions du Bafing et Tonkpi à mettre l'accent sur la qualité.

