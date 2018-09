Ile Maurice: Lari Napa Enn Labri - Une ONG veut recueillir 2 000 animaux errants d'ici à un an

L'ONG Quatre Ti La Patte veut que d'ici à un an, il n'y ait plus de chiens et chats errants dans les rues. Elle a présenté sa campagne «Lari Napa Enn Labri», ce vendredi 21 septembre, à la municipalité de Port-Louis.

Objectif : recueillir 1 000 chiots et 1 000 chiens âgés et malades à travers le pays et les placer dans un centre d'accueil à La Brasserie, près de Curepipe. Cet abri a été aménagé par Linley Moothien, Priscilla Moothien et la chanteuse Gina Jean Charles, entre autres. Le projet s'étalera sur un an et se fera en phases. Les 1 000 premiers animaux seront à La Brasserie d'ici à décembre.

Toutefois, pour le moment, le centre n'accueille pas de nouveaux venus, faute d'infrastructures. L'ONG a, en effet, besoin de matériaux de construction, de nourriture et aussi de volontaires. Soit 10 personnes le matin et 10 personnes pour s'occuper des chiens.

«Nous avons besoin du soutien de tous pour aider ces animaux. La détresse animale est un fléau à Maurice. Les activistes n'ont pas de temps libre, nous sommes sur le terrain à secourir les animaux», précise Priscilla Moothien.

Son époux Linley Moothien souligne qu'il a travaillé sur ce projet pendant cinq ans. Mais pour recueillir 2 000 animaux errants, il demande le soutien du gouvernement et des entreprises, entre autres. «Nous demandons aux gens qui veulent aider de produire les 'slabs' ou d'en acheter et nous les livrer. Cela va protéger les animaux en période cyclonique.»

Également présent, le Deputy Speaker Bobby Hurreram a promis d'aider, dans la mesure du possible. Saluant le courage des membres de l'ONG, il a fait ressortir que c'est un exemple à suivre. Le Lord-maire a, de son côté, loué cette initiative, fustigeant dans la foulée l'irresponsabilité de certains Mauriciens.

La marraine ou plutôt la maman des chiens à La Brasserie, c'est Gina Jean-Charles. La chanteuse avait mis sa carrière musicale entre parenthèses pour s'occuper de ses «petits» depuis cinq ans. Elle a écrit un album, «Penn la vie en couleur», consacré à ses nouveaux amours.

Ce vendredi, lors du lancement de la campagne, la chanteuse a interprète deux compositions de son album. Elle prévoit d'ailleurs une tournée ainsi qu'une campagne de sensibilisation en faveur des animaux errants.

Ceux intéressés à participer à la campagne «Lari Napa Enn Labri» peuvent contacter l'ONG sur le 54841887, de 9 heures à 13 heures.