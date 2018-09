Ile Maurice: Maisons de la NHDC à Agalega - Que se trame-t-il?

Sollicitée pour plus de détails sur le projet, la ministre Fazila Jeewa-Daureeawoo est restée injoignable au téléphone. Mahen Jhugroo n'a pas non plus fourni plus d'informations à l'issue de la rencontre du Joint Project Monitoring Committee.

Ce comité a été mis sur pied afin de permettre à l'État mauricien et à l'Inde de discuter de l'avancée des projets financés par les différents Grants et les lignes de crédit accordés par la Grande péninsule.

À l'exception d'un communiqué du ministère des Collectivité locales et des îles éparses, mardi, personne ne fait mention du projet de la NHDC à Agalega. Dans ce communiqué, il est tout simplement dit que «des officiers étaient récemment à Agalega pour l'identification des sites pour les projets de logement de la NHDC, du dispensaire et du fish landing station».

