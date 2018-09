Mali: Un jeune cambiste frôle la mort

« j'ai reçu une balle lors que je revenais du marché hebdomadaire de Kakikaré et c'est Souleymane le fils d'un collaborateur qui a ouvert le feu sur moi, son objectif était clair m'abattre pour emporter ma moto et l'argent que je transportais, il est passé aux aveux... »

Un jeune opérateur économique s'employant comme cambiste revenant du marché hebdomadaire de Kakikaré dans la préfecture de Mali Yemberet a essuyé un tir de la part d'un homme embusqué qui montait le guet dans l'espoir de l'éliminer et emporter la petite fortune qu'il trimballait. Heureusement que mort ne s'en n'est pas suivi, la victime a été blessé et l'auteur du coup de feu un jeune dont le père a l'habitude de faire avec l'opérateur mis aux arrêts.

