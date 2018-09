Guinée: Le ministre Moustapha Mamy Diaby - « je suis choqué... »

Plus loin, M. Diaby a dit qu'une poursuite judiciaire a été entamée avec son avocat contre l'organe qui a relayé l'information qui selon lui, diffamatoire. Pour toute question concernant ce sujet, le ministre des potes, des télécommunications et de l'économie numérique préfère de s'abstenir laissant son avocat répondre.

« Je suis choquée, mais je refuse de subir dans le silence plus longtemps ces mensonges, à répétition, ce dans un souci d'apporter la lumière à la population guinéenne pour laquelle j'ai un profond respect, à sa diaspora et à tout observateur avisé ou non de notre pays. Je tiens à affirmer fermement qu'il s'agit là de fausses informations grossièrement montées de toutes pièces dans l'unique dessein de nuire à mon image, à mon honneur, mais également certainement au gouvernement ce directement ou indirectement », a-t-il démenti.

Copyright © 2018 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.