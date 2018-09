Gabon: Deux Gabonais à la tête des Panthères

Daniel Cousin, de douze ans son cadet, a, lui aussi, réalisé une partie de sa carrière en France, au Mans et à Lens avant de connaître le football écossais et anglais. Attaquant puissant, il a porté à 56 reprises le maillot de la sélection.

Une semaine après voir annoncé le non-renouvellement du contrat de l'Espagnol Jose Antonio Camacho, la Fédération gabonaise a décidé de faire appel à un duo gabonais pour diriger la sélection nationale, les Panthères. Deux anciens internationaux et en même temps anciens capitaines de l'équipe nationale, Pierre Aubame "Yaya" et Daniel Cousin seront sur le banc le 10 octobre prochain lorsque le Gabon recevra le Soudan du Sud à l'occasion de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Total 2019.

